«А сегодня пришли вот эти люди и начали копать»: круговорот закладок во дворе Владивостока вывел горожан

Мужчины привлекли внимание очевидцев. Фото: принтскрин видео.

За нехорошим занятием в районе Второй речки во Владивостоке застали мужчин. Незнакомцы поочередно появляются во дворах и перекапывают клумбы в поисках закладок с наркотиками. Местные жители успели запечатлеть очередных таких искателей.

– Вчера в районе 1:00 ночи молодой человек в этом же районе стоял и, как я подумал, справлял нужду, а потом светил фонариком, но как выяснилось сегодня, он скорее всего, делал закладку. А сегодня пришли вот эти люди и роют землю, – поделился подробностями в сети автор видео.

Как уверяют жители Владивостока, подобная ситуация часто происходит в других районах города. Так совсем недавно на закладчиков жаловались жители проспекта Красного Знамени. Нет отбоя от наркоманов и их клиентов у проживающих на Адмирала Кузнецова. Роют клумбы любители наркотиков и Нейбута и Борисенко, а также в других районах города.

«Это ландшафтный дизайнер, что вы», «Это садовник! Я его у нас на районе тоже видел, говорят хороший», «Ну что, трудно было крикнуть – Стоять, полиция, наркоконтроль! Сейчас такую бы комедию посмотрели», «Везде и вся копают и употребляют. А иногда и умирают. Это чума 21 века», «Мне их на огород надо. Закладчики, обращайтесь, координаты дам. Там хоть снимать не будут, да и польза хоть какая-то от нариков будет», – отмечают с иронией местные жители.

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Действия парочки местные жители сняли на видео (кадры)

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