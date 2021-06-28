Покупки в супермаркете Владивостока дорого обойдутся автолюбителю

Серьезное ДТП произошло во Владивостоке. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

Весьма печально закончились выходные для двух автолюбителей, которые не смогли поделить проезд на Народном проспекте во Владивостоке. Банальная невнимательность и судя по всему, немаленькая скорость на мокром асфальте, сыграли с автомобилистами злую шутку.

Выезд с парковки ТЦ закончился ДТП во Владивостоке. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

История развернулась около 22 часов в воскресенье возле дома №2- на Народном проспекте. Как уверяют очевидцы, водитель Suzuki Escudo выезжал с парковки супермаркета и не пропустил Toyota Corollа, движущуюся по главной дороге. Водитель седана явно не ожидал подобного маневра и не успел уйти от столкновения. К тому же, незадолго до момента ЧП по дороге прошли поливомоечные машины, поэтому резко затормозить на мокром покрытии попросту не представлялось возможным.

От удара Corollа отлетела в дерево и перевернулась, приземлившись пож знаком, предупреждающим об опасном участке дороги. На помощь к экипажу поспешили очевидцы. По предварительным данным, обошлось без серьезных травм. А вот сама машина пострадала сильно, чего нельзя сказать об авто виновника аварии. У внедорожника оказались замяты заднее крыло и бампер. Во всех подробностях происшествия теперь предстоит разобраться специалистам.

Escudo отделался довольно легкими повреждениями. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

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