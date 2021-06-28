Местами дожди и грозы. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Приморье в понедельник

В Приморье местами пройдет дождь. Фото: Милана СОКОЛ

В первый рабочий день недели на погоду в Приморье влияет поле повышенного атмосферного давления. В крае местами переменная облачность, а в отдельных районах ожидаются дожди и даже грозы. Утром возможен туман. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», при южном умеренном ветре температура воздуха составит +18...+31°C.

Во Владивостоке 28 июня облачно. С утра местами слабая морось и туман, ослабевающий в середине дня. В городе будет дуть ветер юго-восточный умеренный. Воздух прогреется +20...+22°C.

Настоящая летняя жара сегодня в Уссурийске. Здесь ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Столбики термометров поднимутся до +28...+30°C.

В Находке облачно, преимущественно без осадков. Специалисты прогнозируют, ветер северо-западный слабый до умеренного. В городе будет +22...+24°C.

Тепло сегодня и в Спасске-Дальнем. Утром будет малооблачно, днем на небе появятся кучевые-дождевые облака, а уже к вечеру ожидаются осадки. При этом дождь вероятно будет сопровождаться грозой. Что касается температуры воздуха, в понедельник ожидается +26...+29°C.

Температура воды в Амурском заливе +19°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +17°C.

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