Снова смерти и рост заболеваемости. Коронавирус продолжает свирепствовать в Приморье

Коронавирус набирает обороты в Приморье. Фото: Милана СОКОЛ

Кривая статистики коронавируса продолжает стремиться вверх в Приморье. Всего за последние сутки в крае заболели 141 человек. За все время пандемии выявлено 46 570 заболевших. К счастью, большая часть пациентов смогли победить недуг. С болезнью справились 42 484 человека.

За последние сутки стало известно еще о трех жителях края, которые не смогли преодолеть опасное заболевание. С начала эпидемии умерли 775 пациентов.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. В больницах края разворачивают дополнительные койки. Медики обследовали 1 138 775 человек, прививки на данный момент сделали 208 493 приморцев.

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