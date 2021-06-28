«С таким подходом земли не хватит»: губернатор Приморья раскритиковал чиновников от ЖКХ после визита на свалку

Губернатор Приморья уверен, что с таким подходом никаких земель не хватит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время посещения полигона по улице Холмистая Олег Кожемяко раскритиковал министерство за низкие темпы внедрения процесса раздельного сбора поступающих отходов и недостаточную заботу об экологической безопасности. Все задачи, которые глава региона поставил перед профильными ведомствами, необходимо выполнить до конца года.

Губернатор Приморского края проинспектировал мощности по сортировке отходов и территорию, где проходит утилизация поступающего городского мусора.

- За все время сделано крайне мало в этом направлении. Почему не закуплено необходимое оборудование, которое позволило бы сортировать более значительную часть отходов, хотя средства на это мы направляли? Получается, что сейчас поступающий мусор просто закапывается. Таким образом, даже на той новой карте на полигоне, которую сейчас готовят, где будет утилизироваться мусор, ее хватит буквально на полгода. С таким подходом и с такими темпами нам никаких земель не хватит. И это вместо того, чтобы извлекать из отходов полезное вторсырье, отправлять его на дальнейшую переработку, тем самым сокращая место на полигоне, и, извлекать из этого прибыль, – заявил Олег Кожемяко.

Также, во время осмотра коллектора, глава региона отметил проблемы с экологической безопасностью – вода с полигона вытекает на поверхность. Из-за этого ручей Безымянный значительно загрязнен опасными веществами.

Глава региона поставил перед профильными ведомствами задачи, которые необходимо выполнить до конца года. Фото: Иван Дякин.

Напомним, что мощности мусорного полигона на Холмистой практически исчерпаны. Поэтому планируется постройка нового мусоросортировочного полигона на значительном расстоянии от поселка Городечный в Надеждинском районе. Он сможет принять весь объем твердых коммунальных отходов, который образуется во Владивостокском и Артемовском городских округах, а также в Надеждинском районе. Благодаря работе по новой технологии, возможность возгорания отходов исключена. Для строительства полигона планируется заключить концессионное соглашение с компанией-инвестором.