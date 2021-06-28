Глава Приморья проверил, как ремонтируют дороги в крае

Дополнительные деньги на ремонт дорог в Суражевке и Кневичах выделены из краевого бюджета Фото: Сергей БАЛАНОВ

Губернатор Приморья проинспектировал участки, которые восстанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Главная «боль» автомобилистов – дорога на Находку – должна быть отремонтирована, по его словам, уже к сентябрю.

Над участком трассы Суражевка - Кролевец трудятся компании «СПЕЦСУ» и «Примавтодор». Ремонтировать этот участок сложнее всего, «капризный» грунт вынуждает убирать в два раза больше старой почвы и отсыпать «скальником» чтобы избежать образования пучин в дальнейшем.

- На отремонтированном участке местами уже началось разрушение асфальта, мы видим, что той отсыпки было недостаточно. Поэтому по завершении основных работ, по плану – до середины июля, вновь займемся аварийными участками, – сообщил руководитель АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

На этом отрезке укладывают водопропускные трубы, делают щебеночное основание и готовятся к кладке асфальта. Участок от Суражевки до Заводского уже отремонтирован, а через полмесяца начнется ремонт дорог в самой Суражевке и в Кневичах. По словам Олега Кожемяко, дополнительные деньги на это были выделены из бюджета края.

Также губернатор побывал на отрезке Штыково - Ивановка. Работы на 8-километровом участке завершат к концу июля, часть дороги уже заасфальтирована, а где-то идет подготовка. Буквально через месяц водители смогут оценить удобную дорогу к селу Многоудобное.

Работы также ведутся на «партизанской» трассе – так любимом автомобилистами альтернативном пути до Находки. Там планируют построить мост длиной 138 метров через реку Водопадную. Сейчас на участке работают сразу два подрядчика – АО «СПЕЦСУ» и ООО «Стройдорсервис».

Трассу на Находку, которая вызывает бурную реакцию у автолюбителей, тоже ремонтируют. Дорожники трудятся сразу на нескольких участках в районе перевала. Первый слой асфальта уложат к середине июля, а к сентябрю полностью закончат ремонт.

Губернатор по итогам поездки отметил, что темпы работ подрядчики нарастили, главная задача сейчас – завершить работы в срок.

– Люди очень ждут эти дороги, это важные краевые направления, особенно в летнее время, так как ведут к местам отдыха. Мы каждую субботу объезжаем ремонтируемые участки, контролируем ход работ, смотрим, какую помощь оказать подрядчикам. Подрядчики работают хорошо, замечания, на которые мы указываем в процессе работ, устраняются, – отметил Олег Кожемяко.

Напомним, что за время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтировали почти 400 километров дорог, на этот год запланировано 98.

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