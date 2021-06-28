На железнодорожных путях в Приморье разыгралась трагедия

В Приморье поезд сбил человека. Фото: принтскрин видео.

В первый рабочий день в Приморье случилась беда на железнодорожном переезде в Находке. По словам очевидцев, поезд сбил человека, оказавшегося на пути его следования. На данный момент подробности происшествия выясняются.

История развернулась утром в понедельник на улице ленинская. Как рассказал «КП-Владивосток» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Находке, специалисты уже выехали на место, чтобы установить все подробности. Также по указанному адресу работают сотрудники железной дороги.

О состоянии и возрасте пострадавшего пока ничего неизвестно.

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