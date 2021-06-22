Приморские дошколята получают «стипендию»

Более 52,5 тысячи приморских детей в возрасте от 3 до 7 лет получают ежемесячное пособие Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 52,5 тысячи приморских детей в возрасте от 3 до 7 лет получают ежемесячное пособие. На этот вид финансовой поддержки семей с дошкольниками уже направлено 2,7 миллиарда рублей. Более 47 тысяч ребятишек имеют право на 50 процентов прожиточного минимума, почти пять тысяч получают 100 процентов (15,4 тысячи рублей), 664 – 75 процентов от суммы минималки на детей.

- По новым правилам выплаты с учетом нуждаемости стандартным размером остается 50 процентов от размера прожиточного минимума на ребенка. Если такая сумма не позволяет обеспечить доходы семьи до прожиточного минимума, то выплата назначается в размере 75 процентов прожиточного минимума на ребенка. Если и такой размер пособия не позволяет вывести семью из числа нуждающихся, то родители будут получать выплату в размере 100 процентов прожиточного минимума на ребенка, – сообщила министер труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

Правила изменились, поскольку регионы получили дополнительные деньги из федерального бюджета. По распоряжению главы Правительства РФ Михаила Мишустина, территориям страны выделены еще 55,3 миллиарда рублей.

Конкретно!

Приморский центр социальной поддержки населения напоминает: подать заявление на оформление или перерасчет размера пособия по новым правилам жители края могут в МФЦ или через портал «Госуслуги». Получить консультацию по демографическим выплатам, в том числе о пособии на детей от 3 до 7 лет, можно в рабочее время по телефону «горячей линии»: 8 (800) 30-22-145.