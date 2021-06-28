Приморцам предлагают трудоустроиться в Федеральный университет

ДВФУ Фото: Сергей БАЛАНОВ

Дальневосточный федеральный университет приглашает на работу. В вуз сейчас требуются повара, администраторы, сотрудники линии раздачи, горничные, дворники, уборщики, рабочие и мойщики посуды. Познакомиться с предложениями жителей Приморья приглашают на ярмарку вакансий в среду, 30 июня.

Мероприятие начнется в 10:00 в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская, 13. На него соискателям стоит взять трудовую книжку, паспорт и распечатанное в нескольких экземплярах резюме. Можно заранее подготовить краткий пересказ трудового пути и быть готовым ответить на вопросы об обязанностях, достижениях и провалах на предыдущих рабочих местах.

- Ярмарки вакансий – один из наиболее эффективных способов взаимодействия работодателей с соискателями. В процессе индивидуальной беседы происходит первое знакомство, выясняются профессиональные компетенции, уровень, что помогает сделать отбор кандидатов более качественным и продуктивным, – отмечает директор Приморского центра занятости населения Марина Фурсова.

Регистрироваться на мероприятие не нужно, оно проходит в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Важно помнить, что посещать ярмарку вакансий можно только в средствах индивидуальной защиты. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8 (423) 222-76-95 или на официальной странице «Приморского центра занятости населения» в Инстаграм.