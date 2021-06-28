Стали известны подробности «дорогого дорожного замеса» во Владивостоке

В аварии пострадали 8 авто. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

Полицейские рассказали подробности массовой аварии, которая произошла во Владивостоке 28 июня. Невнимательность одного из водителей привела к повреждению сразу 8 машин, включая мирно припаркованные на обочине.

Авария случилась в районе Новоивановской, при движении по односторонней дороге с «Гайдамака». Прибывшие на место столкновения сотрудники ДПС выяснили, что аварию спровоцировал водитель Toyota Corolla Fielder. Мужчина в этом году ни разу не привлекался к административной ответственности, стаж его вождения составляет пять лет.

– Водитель автомашины Toyota Corolla Fielder при перестроении не заметил движущийся внедорожник Toyota Land Cruiser и совершил с ним столкновение. После чего универсал также врезался в заднюю часть впереди идущего автомобиля Subaru Forester. Кроссовер, в свою очередь, из-за сильного удара совершил наезд на пять припаркованных автомобилей следующих марок и моделей: Nissan Qashqai, Toyota Corolla Fielder, Nissan Note, Toyota Sprinter Carib, Toyota Corona, – отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по г Владивостоку.

К счастью, во время аварии обошлось без пострадавших, чего нельзя сказать о машинах. Все транспортные средства получили серьезные повреждения. Пока сумму общего ремонта даже сложно прикинуть. На данный момент понять, что страховка виновника, вряд ли сможет покрыть причиненный ущерб.

ПО ТЕМЕ

Летел, собирая авто: массовая авария с 8 машинами разыгралась во Владивостоке

Движение на участке частично парализовано, на месте «дорогого» ДТП работают сотрудники ГИБДД (фото, видео)