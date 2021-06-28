Новые и безопасные взамен изношенных конструкций: во Владивостоке возводят подпорные стены

Во Владивостоке ремонтируют подпорные стены. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сразу по нескольким адресам приморской столицы рабочие ремонтируют старые подпорные стены. Взамен изношенных конструкций уже в ближайшее время появятся новые надежные объекты, призванные обезопасить пешеходов и автомобилистов. «КП-Владивосток» расскажет о ходе работ.

Реконструкция подпорных стен одновременно проходит на Олега Кошевого, Ладыгина, Окатовой и Зои Космодемьянской.

– Все работы по ремонту дорог, лестниц, подпорных стен и других объектов находятся под нашим постоянным контролем. Помимо этого, регулярно проверки проводят общественные наблюдатели. В эти дни работы идут по четырём адресам – на Олега Кошевого, Ладыгина, 17 – 19а, Окатовой, 18, и Зои Космодемьянской, 7, завершен ремонт конструкции на проспекте Красного Знамени, 45, – рассказал заместитель главы администрации Владивостока – руководитель городского управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Самой большой из возводимых в этом году станет подпорная стена на Ладыгина 17 – 19а. Ее реконструкция стала возможной благодаря нацпрограмме «Безопасные качественные дороги». Общая длина конструкции составит 550 метров с переменной высотой до 4,8 метра. Работа на участке уже выполнена более чем на 70 %.

Сразу две подпорных стены по обеим сторонам дороги появится на улице Олега Кошевого. При движении в направлении острова Русский длина конструкции из железобетонных блоков КБП составляет около 100 метров, в обратную сторону – больше 220 метров. Высота их переменная, в среднем около трех метров.

В Первомайском районе сейчас строят еще одну стену, в районе Окатовой, 18. Эта конструкция по проекту растянется на 140 метров в длину и достигнет шести метров в высоту.

На завершающем этапе сейчас ремонт подпорной стены на Зои Космодемьянской, 7. Подрядная организация уже приступила к благоустройству территории вокруг нового объекта и асфальтированию. На данный момент также закончилась реконструкция и на проспекте Красного Знамени, 45.

Масштабный ремонт подпорной стены в эти проходит и на улице Володарского, 8а. Реконструкцию объекта, балясины, шары и поручни которого являются элементами культурного наследия, планируется завершить до конца осени. Чтобы полностью восстановить исторический вид стены, все декоративные элементы специально сделают на заказ на заводе в Екатериенбурге.

Кстати, в ближайшее время начнется реконструкция изношенной стены на Светланской, 207. Обветшалый объект планировалось починить еще в прошлом году, однако подрядчик не справился с обязательствами. Компанию, сорвавшую сроки, уже внесли в список недобросовестных поставщиков услуг.

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