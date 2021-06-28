В Приморском крае посеяли 284 тысячи гектаров сои

В этом году в Приморье планируют собрать более 465 тысяч тонн сои. Фото: Александр ХИТРОВ

В этом году аграрии планируют собрать более 465 тысяч тонн сои. Она является основной экспортной культурой в Приморье. Большая часть зерна экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Часть сои пойдет на семена, производство масла и корма для сельскохозяйственных животных.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Приморского края, в регионе посеяли 284 тысячи гектаров сои. Хорольский муниципальный округ и Михайловский район в лидерах, там засеяли 42,5 тысячи га и 36,3 тысячи га соответственно.

- Посевная кампания по сое практически завершена, осталось досеять не более 1% площадей ультраранними сортами. С учетом погодных условий сельхозпроизводители начнут убирать урожай основной нашей культуры в конце сентября – начале октября. Всего в этом году планируется собрать более 465 тысяч тонн сои, – рассказал министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.

Напомним, что в 2021 году экспорт соевых бобов увеличился почти в 5,5 раз. В Китай, Тайвань и Республику Корея было отправлено 513,4 тысячи тонн на сумму 175,4 миллиона долларов. Правительство региона обеспечивает государственную поддержку производителям сои, семян рапса и подсолнечника в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.