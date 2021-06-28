Высокий класс пожарной опасности установили в нескольких районах Приморья

Специалисты просят соблюдать меры противопожарной безопасности. Фото: Олег УКЛАДОВ

В нескольких районах края из-за сухой погоды сохраняется высокая пожароопасность. С 28 по 29 июня жителям Дальнереченского, Пожарского и Красноармейского районов необходимо быть особенно аккуратными в соблюдении правил противопожарной безопасности. В этих населенных пунктах сохраняется четвертый (высокий) класс пожарной опасности леса по метеоусловиям.

Для того чтобы не допустить лесных пожаров, людям необходимо обеспечить своевременную очистку территорий от горючих материалов, мусора и сухой травы. Запрещено посещение лесов и проведение там огнеопасных работ, разведение открытого огня, а также сжигание мусора на территория любых организаций, включая садоводческие.

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Приморского края напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности установлена административная ответственность. В министерстве добавили, что с начала этого года составлено более 800 административных протоколов, большинство из которых – на физических лиц, на местах умышленных поджогов задержано более 120 человек.

Напомним, что противодействие лесным пожарам осуществляется в рамках государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020-2027 годы.