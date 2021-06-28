200 по встречке? «Мерседес» устроил ДТП на мосту во Владивостоке и попал на видео

Мерседес на огромной скорости устроил ДТП на мосту во Владивостоке. Источник: instagram.com/dps_vl

Во Владивостоке разыскиваются свидетели возмутительного ДТП. Ночью на путепроводе в районе Второй речки водитель «Мерседеса» на огромной скорости мчался в сторону Зари и задел «Хонду Фит».

В результате водитель «Фита» оказался в больнице, а водитель «Мерседеса» скрылся. Его успела поймать в объектив камера видеонаблюдения, благодаря которой видно, что «Мерседес» несется по встречной с огромной скоростью.

Сообщается, что ДТП произошло в ночь с 25 на 26 июня на второреченском мосту, ориентировочно с 1.00 до 3.00. Возможно, кто-то ехал в это время в этом районе и снял номера нарушителя на камеру видеорегистратора. Очевидцев просят выйти на связь.

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