Двойной удар: братья Ушенины вернулись «Адмирал»

Вячеслав и Владислав Ушенины. Фото: ХК "Адмирал"

Приморский хоккейный клуб «Адмирал», который практически с нуля возрождается после пропущенного из-за пандемии сезона, подписал в состав братьев Вячеслава и Владислава Ушениных. Оба нападающих уже играли во Владивостоке, однако покинули команду в 2015 году, когда поменялось руководство. Ушенины тогда ушли к главному конкуренту – в хабаровский «Амур».

Вячеслав и Владислав Ушенины родились в 1992 году, воспитанники магнитогорской школы, большую часть хоккейной карьеры провели вместе. В «Адмирале» провели один сезон – 2014/15, после чего надолго связали свою карьеру с соседним «Амуром». В середине сезона 2020/21 братья перешли в «Сибирь», где сыграли по двадцать матчей.

Но это не единственная новость. Вместе с Ушениными в «Адмирал» перешел и нападающий Дмитрий Лугин, тоже хорошо известный приморским болельщикам. Он играл за «моряков» с 2014 по 2016 год. Кстати, Дмитрий – воспитанник хабаровской школы, в свое время перешел в «Адмирал» из «Амура». А поскольку прошлый сезон он тоже провел в Хабаровске, то этот маршрут он преодолел уже дважды. Дмитрий 1990 года рождения.

Напомним, 1 апреля 2020 года глава Приморского края объявил о прекращении финансирования профессиональных спортивных клубов региона. Деньги перенаправили на борьбу с коронавирусом. А ХК «Адмирал» и ФК «Луч» практически перестали существовать. Однако через некоторое время руководство региона объявило, что в сезоне 21/22 «Адмирал» вернется, а в июне КХЛ открыла клубу право подписывать игроков.

Первым на борт вернулся центрфорвард Дмитрий Саюстов, отыгравший в «Адмирале» три сезона. А потом и вратарь Никита Серебряков, дебютировавший с «Адмиралом» в КХЛ в 2016 году. Также в команду вернулся и защитник Федор Беляков.

Также команду пополнили защитники Максим Матушкин, Виталий Меньшиков, Леонид Метальников и Динар Хамидуллин, нападающие Артем Гареев и Михаил Котляревский.

В должности главного тренера еще в апреле был утвержден Сергей Востриков.