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Происшествия28 июня 2021 20:56

На место обрушения моста через Уссури выехал прокурор

Объявлен режим ЧС, организован подвоз продуктов местным жителям
Сергей БАЛАНОВСергей БАЛАНОВ
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Еще один мост в Приморье приказал долго жить. Фото: прокуратура по приморскому краю

Еще один мост в Приморье приказал долго жить. Фото: прокуратура по приморскому краю

Мостопад в Приморье продолжается. В воскресенье, 27 июня, в районе села Полыниха Чугуевского района обрушился подвесной мост через реку Уссури. Сейчас по нему невозможно ни проехать, ни пройти пешком.

Из-за обрушения в округе введен режим чрезвычайной ситуации. Для местных жителей организовали подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости.

На место уже выехал прокурор Чугуевского района Владимир Криволапов. Он проверит, как организован подвоз продуктов, а также даст оценку работе органов местного самоуправления по содержанию подвесного моста.