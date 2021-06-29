В ОМОН во Владивостоке ищут снайперов - зарплата до 100 тысяч

В ОМОН требуются бойцы Фото: Олег УКЛАДОВ

Любопытное объявление появилось в соцсетях в одном из приморских пабликов. В нем говорится о вакансиях в ОМОН. В частности, требуется полицейский боец-высотник и полицейский боец-снайпер, а также младший инструктор снайпер.

Чем будут заниматься снайперы в отряде мобильном особого назначения, но говорится. Но зато называется размер зарплаты: от 48 до 100 тысяч рублей. Плюс регулярные выплаты за выполнение специальных мероприятий, ежегодная премия, ежегодная материальная помощь в размере 1 должностного оклада по уходу в отпуск и выплаты за переработанную норму служебного времени каждое полугодие.

Социальные гарантии тоже имеются: ежегодный отпуск от 55 суток, бесплатный перелет по России для сотрудника и одного члена семьи, бесплатное обучение в военных вузах и в вузах МВД РФ, санаторно-курортное лечение по всей России. Для иногородних предоставляется служебное жилье. А на пенсию - по выслуге 12,5 лет.

Работа серьезная и ответственная, уточняется в объявлении. График - сутки через трое. На работу принимают только мужчин в возрасте от 19-35 лет, служивших в армии. Нужно окончить школу (11 классов) и не иметь судимости. Ну и, конечно, поддерживать хорошую физическую форму.