«Остановился отдохнуть, забрали все»: об опасности на трассе предупредили приморцев

Водитель рассказал, что неизвестные действуют под покровом ночи. Фото: Андрей Урбановский.

О действенном способе развода на трассе в Приморье рассказал водитель, который сам пострадал от рук воров. Как уверяет автомобилист, дорога была дальняя и он остановился ночью отдохнуть. В это время кто-то ему порезал колесо. Проснувшись, мужчина решил устранить поломку, но пока менял шину, лишился всех личных вещей.

История развернулась неподалеку от Раздольного. По словам водителя он ехал со стороны Уссурийска во Владивосток и остановился поспать рядом с кафе «Перевал».

– Порезали колесо, не доезжая заправки «Роснефть» оно спустило. Пока менял колесо с машины украли кошелек. В нем были все документы: паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, свидетельство регистрации на Toyota Prius, все на имя Максима Пановикова. Может кто-нибудь найдет, или что-то видел. Случилось это примерно с 03:00 до 04:30 утра. Просьба сообщить по номеру телефона 89242477329, – обратился с помощью соцсетей пострадавший водитель к очевидцам.

Стоит отметить, что случаи, когда автомобилисты лишаются всех личных вещей на трассе, к сожалению, не редкость. Поэтому выходя из авто, даже на минуту, стоит его закрывать. Да и остановка на обочине в любое время суток опасно, не только из-за грабителей, но и возможности ДТП.

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