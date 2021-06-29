За секунду до...Момент массового лобового ДТП в Приморье снял регистратор участника

Автомобили сильно пострадали. Фото: www.instagram.com/dpscontrol.
Массовое ДТП произошло на трассе между Фокино и Большим Камнем. Виновником происшествия оказался водитель Mazda Demio, несмотря на маленькие размеры, автомобиль наделал больших бед. Момент происшествия попал на запись видеорегистратора, установленного в машине одного из участников аварии.
Восстанавливать Demio - нецелесообразно. Фото: www.instagram.com/dpscontrol.
Причинами происшествия стали банальная невнимательность и несоблюдение скоростного режима. Как бы это грубо не звучало, но водитель Demio появился слово черт из табакерки, буквально вылетел из-за грузовика. У встречки попросту не было шансов уйти от столкновения.
Итогом столь необдуманного маневра стало три разбитых авто, включая новенький кроссовер. Восстановить Toyota Harrier будет крайне затратно и тяжело. Nissan Leaf от удара и вовсе оказался в кювете, перевернувшись на крышу. Машину виновника теперь только на металлолом.
Найти детали и починить машину будет очень затратно. Фото: www.instagram.com/dpscontrol.
Без пострадавших, естественно, не обошлось, но к счастью, все участники серьезного дорожного инцидента живы. Во всех подробностях будут теперь разбираться специалисты.
Напомним, накануне днем массовая авария разыгралась и во Владивостоке. Водитель не справился Toyota Fielder с управлением при перестроении в итоге в числе разбитых оказались сразу восемь авто.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Летел, собирая авто: массовая авария с 8 машинами разыгралась во Владивостоке
Движение на участке частично парализовано, на месте «дорогого» ДТП работают сотрудники ГИБДД (подробнее...)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14