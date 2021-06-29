Не забудьте набрать воды, отключение холодного водоснабжения начинается во Владивостоке

Локальные отключения воды запланированы во Владивостоке.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Во Владивостоке 29 и 30 июня намечены локальные отключения абонентов от холодного водоснабжения. Из-за ремонта на коммуникациях жителем некоторых домов придется запастись водой.
Временные меры связаны с плановыми работами на коммуникациях. Как сообщают специалисты «Примводоканала», 29 июня воды не будет по следующим адресам:
Ватутина 26;
Гражданская 1-23, 2-30;
Есенина 72, 73, 74, 74а, 75, 77, 79, 79а, 83, 84, 53, 53а, 51, 52, 52а, 55;
Инженерная 1, 3, 5, 2в;
Коммуны 2-14, 1, 3, 5;
Лянчихинская 72, 78.
Нейбута 32, 34, 38, 35, 37, 39, 41.
Отключения начнутся ориентировочно в 09:00 и продолжатся до 19:00.
30 июня из-за плановых ремонтных работ с 09:00 до 19:00 подачу холодной воды ограничат у абонентов, проживающих по следующим улицам:
Гаршина;
Гоголя - 50, 37, 39, 35, 30, 32;
Достоевского;
проспект Красного Знамени - 57, 59, 52, 54, 66, 66а, 66б;
Крылова (частный сектор);
Чехова.
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