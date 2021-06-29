Не забудьте набрать воды, отключение холодного водоснабжения начинается во Владивостоке

Локальные отключения воды запланированы во Владивостоке. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во Владивостоке 29 и 30 июня намечены локальные отключения абонентов от холодного водоснабжения. Из-за ремонта на коммуникациях жителем некоторых домов придется запастись водой.

Временные меры связаны с плановыми работами на коммуникациях. Как сообщают специалисты «Примводоканала», 29 июня воды не будет по следующим адресам:

Ватутина 26;

Гражданская 1-23, 2-30;

Есенина 72, 73, 74, 74а, 75, 77, 79, 79а, 83, 84, 53, 53а, 51, 52, 52а, 55;

Инженерная 1, 3, 5, 2в;

Коммуны 2-14, 1, 3, 5;

Лянчихинская 72, 78.

Нейбута 32, 34, 38, 35, 37, 39, 41.

Отключения начнутся ориентировочно в 09:00 и продолжатся до 19:00.

30 июня из-за плановых ремонтных работ с 09:00 до 19:00 подачу холодной воды ограничат у абонентов, проживающих по следующим улицам:

Гаршина;

Гоголя - 50, 37, 39, 35, 30, 32;

Достоевского;

проспект Красного Знамени - 57, 59, 52, 54, 66, 66а, 66б;

Крылова (частный сектор);

Чехова.

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