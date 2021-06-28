LTE дошёл до приморской глубинки

Быстрый мобильный интернет впервые пришёл в 14 сел Приморского края, где никогда не было связи «четвертого поколения», благодаря программе МТС по модернизации качества связи в малых населенных пунктах Приморского края.

Рощино, Дубовское, Буссевка, Лётно-Хвалынское, Красный кут, Хмыловка, Казанка, Голубовка, Перетино, Новодевица, Поповка, Вострецово, Петровка и Новая Москва — в пересчете «на людей» это значит, что связь стандарта LTE стала доступна для еще 16 тысяч приморцев.

Теперь для жителей этих населённых пунктов открылись новые возможности: онлайн-сервисы для комфортной жизни, работы и развлечений, Госуслуги, банковские приложения, соцсети и мессенджеры и даже онлайн-кинотеатры.

Кроме того, и сами населённые пункты, благодаря высокоскоростному интернету, станут настоящим открытием для тех, кто ещё ни разу здесь не был.

В Рощино, например, находится национальный парк «Удэгейская легенда». Он охраняет не только природу, но и культуру малочисленного коренного народа.

Несмотря на то, что проблема цифрового неравенства для отдаленных и небольших населенных пунктов края все еще актуальна, уже для 96% приморцев доступен интернет стандарта LTE.

«Обучение, работа, развлечения, решение различных вопросов – от оплаты коммуналки до записи в медучреждения, — все эти процессы все больше уходят в онлайн-пространство. При этом, мобильный интернет в маленьких селах — единственная возможность выйти во всемирную сеть, поскольку проводного доступа на этих территориях нет.

Кроме того, потребление мобильного интернета растет кратно, представления абонентов о цифровом комфорте тоже постоянно меняются, и наша задача – ему соответствовать, постоянно расширяя покрытие и увеличивая скорость мобильного интернета», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.