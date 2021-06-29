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Владивосток29 июня 2021 3:59

Пьяных ДТП стало больше: в госавтоинспекции Приморья озвучили статистику за текущий год

Согласно статистике, больше всего дтп с участием нетрезвых водителей происходит в воскресенье
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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В 2021 году пьяных ДТП стало на 2% больше, чем в предыдущем

В 2021 году пьяных ДТП стало на 2% больше, чем в предыдущем

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ГИБДД Приморья опубликовало статистику по автомобильным авариям, произошедшим по вине нетрезвых водителей.

Так, согласно статистике, с начала года в регионе зарегистрировано 327 ДТП, в которых фигурируют нетрезвые водители, по чьей вине произошла авария. 35 человек погибли, 184 - травмированы. Повреждено 532 транспортных средства.

Пик таких происшествий традиционно приходится на воскресенье. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пьяных ДТП возросло на 2%, а число погибших в них людей – на 16%.

В этом году в отношении лиц, задержанных в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, в том числе и за повторную езду, составлен 4331 административный материал.