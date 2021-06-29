Соцконтракт выводит приморцев из зоны бедности

Соцконтракт может быть заключен на срок от трех месяцев до года Фото: Мария ЛЕНЦ

Социальный контракт в Приморье могут заключить малоимущие семьи или одинокие люди для того, чтобы выйти из-за черты бедности. Порядка 600 жителей края воспользовались возможностью, предусмотренной госпрограммой «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы. В проекте, запущенном правительством региона, участвует Почта России.

- В регионе реализуется два подобных проекта: в сфере здравоохранения, который позволит увеличить количество граждан, вовлеченных в оценку своего состояния здоровья, и инициатива в сфере социальной защиты населения, создающая условия для преодоления трудной жизненной ситуации малоимущим семьям,- рассказал руководитель агентства проектного управления Приморья Николая Стецко.

За первые полгода уже есть конкретные результаты совместной работы. Так, жительница села Уборка Чугуевского района Любовь Горудко воспользовалась мерой поддержки, благодаря которой смогла купить детскую одежду и школьные принадлежности для своего ребенка. Вообще большинство получателей помощи в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы растят детей.

- Конечно, мы говорим о социальном контракте и подразумеваем поиск работы, который заканчивается трудоустройством. Мы обучаем, если это необходимо, чтобы устроиться. Кроме того, это может быть и открытие собственного дела, и развитие личного подсобного хозяйства, а также другие мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, – отметила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

Проект в социальной сфере реализуется в Приморье с февраля этого года в пяти районах края – Чугуевском округе, Яковлевском, Кавалеровском районах, Арсеньеве и Дальнегорске. Работники почты помогают узнать о нем жителям территорий.

Конкретно!

Соцконтракт может быть заключен на срок от трех месяцев до года по одному из четырех направлений. Кроме получения денег на покупку товаров первой необходимости, есть другие меры поддержки. Воспользоваться ими могут жители на всей территории края.

Для заключения соцконтракта необходимо:

– Подать заявление и пакет документов в органы социальной защиты. Сделать это можно через МФЦ;

– Разработать совместно с межведомственной комиссией индивидуальную программу социальной адаптации;

– Заключить социальный контракт;

– Выполнять мероприятия программы адаптации и обязанности, установленные социальным контрактом;

– Предоставлять отчетность.