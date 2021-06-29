«Хоть бы были живы»: пропавших детей в Приморье ищут 60 человек

В Приморье ищут пропавших на реке детей. Фото: www.instagram.com/lesozavodsk_life.

В Лесозаводском городском округе ищут детей, которые пропали еще вчера. Ребята отправились кататься на велосипедах и перестали выходить на связь. Обеспокоенные родственники сначала пытались найти братьев своими силами, а после обратились в полицию. К сожалению, тело одного из мальчиков обнаружили в воде недалеко от берега.

Мальчики выехали на великах на реку Уссури из села Полевое. Как стало известно «КП», ребята перестали выходить на связь около 14 часов 28 июня. Родственники забили тревогу и обратились в полицию. На место прибыли представители экстренных служб, включая руководителя следственного управления ПК. Часть личных вещей и велосипеды были обнаружены на берегу реки. Вскоре специалисты нашли и тело одного из мальчиков.

В поисках двух детей сейчас участвуют около 60 человек. Как рассказали «КП-Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, помимо полиции детей ищут сотрудники МЧС и волонтеры.

«Господи, хоть бы были остальные живы», «Мальчишки, пожалуйста найдитесь живыми» «Дай Бог, чтобы малыши были живы здоровы. Слышала на левом берегу в районе сплавщика и железнодорожного моста по берегу видели медведя, и он может ходить где угодно. Хоть бы они просто где-то заплутали и были живы. Лес и река — это страшная штука, да и время сейчас такое, что в темное время суток страшно на улицу выйти, то медведи, то тигры, то люди как звери», – делятся переживаниями в сети приморцы.

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