Количество смертей и заболевших резко увеличилось. Кривая коронавируса устремилась вверх в Приморье

О соблюдении масочного режима в разгар пандемии многие попросту забыли. Фото: www.instagram.com/dps_mesto.

В Приморском крае растет число больных и умерших от коронавируса. Всего за сутки от опасной болезни скончались сразу 5 человек. И это лишь по официальным данным. С начала эпидемии число зарегистрированных от COVID-19 достигло 780.

По сообщению краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом, за 24 часа заболели еще 152 человека. За все время пандемии в приморье выявлено 46 722 случая. К счастью, вылечиться удалось 42 523 пациентам.

На данный момент медики обследовали на наличие коронавируса 1 142 299 человек. Провакцинировно 213 616 пациентов.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в крае ужесточаются меры профилактики по распространению COVID-19. Часть работников в возрасте от 65 переводят на удаленку. Проведение культурно-массовых мероприятий, численностью больше 40 человек снова запретили. Продолжает действовать масочный режим, однако многие жители попросту приберегают мерами защиты себя и окружающих. В общественном транспорте и магазинах пересчитать тех, кто в масках можно по польцам.

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