С заботой о здоровье: переболевшие COVID-19 пройдут особый курс углубленной диспансеризации

Диспансеризация поможет сохранить здоровье. Фото: Анастасия Осипова

Приморцам, имеющим хронические заболевания и победившим коронавирус, показана расширенная диспансеризация. Такое решение принято в связи с тем, что после COVID-19 у многих обостряются сердечно-сосудистые и эндокринные хвори.

Группы риска

До наступления июля на процедуру приглашали только тех, кому она полагается по возрасту, и тех, кто не посещал медицинские учреждения более двух лет. С сегодняшнего дня на медосмотре в поликлиниках края ждут приморцев, перенесших опасную инфекцию. Новые категории пациентов, кому необходима диспансеризация, определены на федеральном уровне.

- Потенциальных пациентов разделили на четыре группы. Первая - люди, которые переболели новой коронавирусной инфекцией и имеют два и более сопутствующих хронических неинфекционных заболевания с определенными диагнозами, к примеру, заболевания системы кровообращения, эндокринной системы. Это самая высокая группа риска. Вторая группа - люди, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, но имеют либо одно хроническое заболевание, либо не имеют таких. Риски в этой группе есть, но они меньше, - пояснила зампред правительства, министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

В третью группу вошли жители края, которые не обращались в медорганизации в течение двух и более лет. Им необходим именно скрининговый профилактический осмотр для выявления факторов риска. А четвертая группа - все граждане, кому положена диспансеризация по возрасту.

Списки пациентов, которым необходима углубленная диспансеризация, будут составляться на основе федерального регистра больных COVID-19. На медосмотр их пригласят с помощью СМС-сообщений, телефонных звонков, размещения информации в личном кабинете «Мое здоровье» на портале госуслуг.

Дополнительное обследование

По словам Анастасии Худченко, с 1 июля все медицинские организации совместно с территориальными фондами ОМС, страховыми медицинскими организациями должны сформировать списки таких людей и провести их дополнительное обследование.

- На первом этапе начинают с самых простых методов, один из которых - пульсоксиметрия. Процедура подразумевает замер насыщения крови кислородом. Человеку предлагается в течение шести минут непрерывно ходить, и потом замеряется расстояние, которое он преодолел. И если пациент прошел менее 550 метров за шесть минут, есть основания для дополнительного обследования. Будут обязательно браться клинические и биохимический анализ крови, исследование крови на D-димер, который никогда ранее не делался в рамках диспансеризации. Этот анализ выявляет риск тромбообразования, - рассказала глава регионального минздрава.

По результатам этих обследований пациентам могут быть назначены УЗИ сердца и сосудов, а также КТ легких. После перенесенной новой коронавирусной инфекции высока опасность таких серьезных осложнений, как инфаркты, инсульты, тромбозы сосудов нижних конечностей и тромболия легочной артерии. По итогам нуждающимся пациентам будет назначено оперативное лечение, реабилитация или диспансерное наблюдение в течение года с двукратным посещением врачей.

Безопасный медосмотр

Накануне губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований организовать эту работу совместно с главными врачами.

- Проводить диспансеризацию нужно организованно, за один-два дня. Это необходимо сделать, чтобы впредь не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в крае, - заявил глава Приморья в ходе тематического совещания.

Отметим, организовать во всех медицинских учреждениях проведение углубленного исследования состояния здоровья тех, кто переболел COVID-19, - поручение Президента России Владимира Путина. В Приморье кампания проходит в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

В Приморье плановая диспансеризация граждан третьей и четвертой категорий риска будет проходить при условии обязательной предварительной записи по телефону либо при личном обращении в поликлинику. Причем прием врачей будет организован не только в рабочие дни, но и в вечернее время, а также по субботам. Эффективность кампании во многом будет зависеть не только от докторов, но и от ответственности пациентов:

- У нас в Приморском крае происходят два варианта развития событий: либо пациенты не приходят к врачам, либо посещают специалистов и проходят обследования как можно чаще. Здоровый подход к своему здоровью ближе к золотой середине. Нужно понимать, что такие методы обследования, как рентген, УЗИ, МРТ - не развлечения, а серьезные процедуры, которые имеют ограничения. Нельзя проходить их просто из любопытства, без оснований, без рекомендации врача, - считает главный врач поликлиники №3 Владивостока Анжела Кабиева.

Сердце под ударом

Известно, что коронавирус - чрезвычайно коварная инфекция. И в зоне поражения не только легкие, но и сердечно-сосудистая система. В начале июня медицинскую помощь в Приморье проинспектировал главный кардиолог страны, академик РАН Сергей Бойцов. Он отметил, что фактор пандемии в 2020 году нивелировал успехи по снижению смертности, достигнутые в 2019 году благодаря программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

- Сегодня профосмотры и диспансеризация приобретают дополнительную актуальность, особенно для лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию. С 1 июля заработает правительственный проект, в котором прописан новый порядок диспансеризации. Так, для лиц, перенесших COVID-19, предусмотрен дополнительный перечень обследований для выявления последствий инфекции, которые могут обернуться тяжелыми сердечно-сосудистыми последствиями или дать осложнения со стороны дыхательной системы и других органов, - сказал специалист.

Кстати, в Приморье функционируют первичные сосудистые отделения в стационарах Артема, Находки, Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Уссурийска, Спасска. Специализированные кардиологические отделения, обеспечивающие наивысший уровень непрерывного контроля, ухода и лечения пациента, - в больницах Артема, Лесозаводска, Хасана. В соответствии с национальным проектом «Здравоохранение» новым оборудованием укомплектованы Приморская краевая клиническая больница №1, Владивостокская клиническая больница №1, Владивостокская клиническая больница №4, Артемовская городская больница №1, Уссурийская центральная городская больница, городские больницы Спасска-Дальнего, Дальнереченска, Арсеньева, Дальнегорска, Находки.

- На базе Приморской краевой клинической больницы №1 функционирует консультативный центр кардиологического профиля с круглосуточным режимом работы для связи со специалистами края. Продолжится использование системы дистанционной передачи ЭКГ и телемедицинских консультаций, что позволит улучшить диагностику и качество лечения, - прокомментировал главный врач лечебного учреждения Андрей Попов.

Кстати

В 2021 году в Приморье на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено 168,1 миллиона рублей. Одна из задач нацпроекта - снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения на 25 процентов. В регионе необходимо снизить смертность от болезней системы кровообращения до 470 случаев на 100 тысяч населения в 2024 году.