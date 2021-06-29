Жители Приморья с сентября 2018 года оформили порядка 500 льготных кредитов по краевой программе

С сентября 2018 года в Приморском крае успешно действует краевая программа «Доступная ипотека», которой могут воспользоваться работники бюджетной сферы и семьи, у которых, начиная с 1 января 2018 года, родился первый ребенок. При покупке квартиры в строящемся доме минимальная ставка составит от 3,4 процента, готового жилья - от 3,8 процента.

- С начала действия программы возможностью улучшить жилищные условия воспользовались 482 приморские семьи. А с начала текущего года выдано 129 займов на сумму более 411 миллионов рублей. Общая сумма кредитных средств составила более 1,2 миллиарда рублей, - пояснили в Корпорации развития жилищного строительства Приморского края (КРЖС).

Большая часть средств направлена на приобретение квартир во Владивостоке и Находке. Льготное кредитование реализуется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Цель программы - улучшить качество жизни. А главная задача - снизить отток населения из Приморья. Собственная квартира - это важный фактор, закрепляющий человека в регионе. Льготная ипотека призвана снизить кадровый дефицит в важных для Приморья направлениях. Сейчас в городах и районах края, особенно в отдаленных, не хватает педагогов и медицинских работников. Планируется, что льготная ипотека позволит решить эту проблему и обеспечит приток новых кадров.

На заметку

Подробную информацию о льготной программе кредитования можно получить в АО «КРЖС» по адресу: Владивосток, переулок Краснознаменный, 5в, 5 этаж. Телефон 8 (800) 250-72-10.