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Владивосток29 июня 2021 6:50

Центр Владивостока перекроют больше чем на две недели

Масштабные работы на одном из самых оживленных участков начнутся скоро
Ярослав ЮРИН
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Из-за ремонта сетей перекроют дорогу.

Из-за ремонта сетей перекроют дорогу.

Фото: Ярослав ЮРИН

Во Владивостоке на июль запланирован масштабный ремонт тепловых сетей в центре города. Специалистам предстоит заменить изношенные трубы и сам канал, по которым они проходят. Из-за ремонта движение на улице Светланской ограничат почти на две недели.

Реконструкция трубопровода запланирована с 12 по 28 июля. Естественно, что движение и парковку на оживленном участке города на это время придется закрыть.

– Временно ограничат движение и парковку транспортных средств на участке автомобильной дороги в районе дома № 37 по улице Светланской с 9:00 12 июля до 23:00 28 июля, – прокомментировала пресс-служба администрации города.

Судя из официального сообщения, дорога будет перекрыты возле магазина «Снайпер» и далее на площадь. С одной стороны ремонтируемый участок можно будет объехать по Корабельной Набережной, с другой – по Уборевича – Суханова – Пушкинской.

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