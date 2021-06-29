Материнский капитал по-приморски: более 900 молодых мам получили выплаты по краевой программе

Семьи получают поддержку в рамках национального проекта «Демография». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рождение первого ребенка - радость не только для молодых мам и отцов. Приморью важен каждый «новенький» гражданин. Поэтому каждому первенцу полагается подарок от государства: 30,8 тысячи рублей составляет единовременная выплата из федерального бюджета. А если мама в возрасте от 18 до 25, она получает еще и краевую доплату в сумме 19,2 тысячи рублей. Эта поддержка предусмотрена в рамках национального проекта «Демография» и региональной государственной программой «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

С начала года почти 2,5 тысячи приморских семей, у которых родился первенец, получили федеральную выплату. А более 900 женщинам направлена еще и «премия» из краевой казны. Общая сумма выплат составила более 83,9 миллиона рублей. Из них почти 22 миллиона - из бюджета Приморья.

- Оформить выплаты могут абсолютно все семьи с первенцем без предъявления требований к доходам родителей. Важно, чтобы семья проживала в Приморском крае и имела гражданство РФ, - напомнила глава профильного ведомства Светлана Красицкая.

Напомним, что краевая доплата появилась в регионе в 2019 году по инициативе губернатора Олега Кожемяко для дополнительной поддержки молодых мам и стимулирования семей на рождение первого ребенка. Таким образом, единовременная выплата по рождению первенца в таких семьях достигает 50 тысяч рублей.

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В Приморском центре социальной поддержки напоминают, что подать заявление на выплату нужно в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Сделать это можно с помощью Социального портала Приморского края или обратившись в МФЦ.