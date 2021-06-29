Прокуратура подключилась к проверке после пропажи троих детей на реке в Приморье

В Приморье продолжаются поиски пропавших детей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Приморская прокуратура организовала проверку после пропажи трех детей на реке Уссури в Лесозаводском городском округе в Приморье. Ребята ушли кататься на велосипедах и больше не вернулись. Родственники обратились в полицию, в первые же сутки начались масштабные поиски, в которых на данный момент уже участвуют около 60 человек. К сожалению, одного из мальчиков утром 29 июня нашли мертвым, поиски его двух двоюродных братьев продолжаются.

После пропажи детей следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», что считается формальностью в подобных ситуациях. Свою проверку также начала прокуратура.

– Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также полноты и эффективности мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, будет дана оценка исполнению законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних на водных объектах, охране их жизни и здоровья, прокомментировала пресс-служба ведомства.

Напомним, в окрестностях реки Уссури сейчас ищут двух братьев – 8-и и 12-ти лет. В поисках помимо специалистов участвуют неравнодушные местные жители. Накануне берег прочесывали с собаками.

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