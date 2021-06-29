Новый комплекс по утилизации отходов в Приморье оснастят системой мониторинга окружающей среды

Нынешний комплекс на Холмистой оказался переполнен, в регионе даже пришлось вводить режим ЧС. Фото: Иван Дякин

В Приморье планируется построить новый комплекс по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Предприятие появится в Надеждинском районе. Оно должно соответствовать самым высоким экологическим стандартам, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды.

- Для этого компания-инвестор смонтирует современную комплексную систему, которая сможет отслеживать возможные риски попадания вредных веществ в почву, а дальше в подземные воды. Аналогичный мониторинг будет вестись и за воздухом вблизи комплекса, - рассказал первый замдиректора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев.

Сейчас потенциальный инвестор определяет наиболее оптимальное оборудование для будущего объекта. После экспертизы будет принято окончательное решение, каким конкретно станет новое производство.

- Экологическая безопасность - главное условие, которое ставится инвесторам, - пояснила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко. - Наша задача сделать не очередную свалку, куда начнут свозить отходы, закапывая в землю, кое-как сортируя. Но в конечном счете через некоторое время снова встанет вопрос рекультивации и поиск новых площадей под мусор. Цель проекта, который планируется реализовать в Надеждинском районе, - создать современное, экологически безопасное производство, которое позволит решить проблему утилизации отходов и в то же время будет приносить прибыль инвестору.

Будущий комплекс по утилизации ТКО оборудуют системой мониторинга воздуха и подземных вод. Это непременное условие для потенциальных инвесторов. Строительство планируется на основе концессионного соглашения в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Объект крайне важен для юга Приморья. Предприятие будет перерабатывать все отходы, которые собираются в столице края, в Артеме и Надеждинском районе. Дело в том, что возможности действующего полигона на Холмистой уже практически исчерпаны, и к его работе есть немало нареканий. Новый комплекс будет дислоцироваться на безопасной дистанции от населенных пунктов.

А в это время

На днях губернатор Приморья Олег Кожемяко проинспектировал работу полигона по улице Холмистой во Владивостоке. Глава региона осмотрел мощности по сортировке отходов, а также территорию, где происходит утилизация поступающих отходов. Увиденным он остался не удовлетворен. Особую критику вызвали темпы внедрения процесса раздельного сбора поступающих отходов:

- За все время сделано крайне мало в этом направлении. Почему не закуплено необходимое оборудование, которое позволило бы сортировать более значительную часть отходов, хотя средства на это мы направляли? Получается, что сейчас поступающий мусор просто закапывается. Таким образом, даже на той новой карте на полигоне, которую сейчас готовят, где будет утилизироваться мусор, ее хватит буквально на полгода. С таким подходом и с такими темпами нам никаких земель не хватит. И это вместо того, чтобы извлекать из отходов полезное вторсырье, отправлять его на дальнейшую переработку, тем самым сокращая место на полигоне и извлекать из этого прибыль, - заявил губернатор.

Он также потребовал увеличить мощности по сортировке бытовых отходов на полигоне и продумать очистку сточных вод на объекте. Олег Кожемяко предварительно осмотрел коллектор, по которому вода вытекает на поверхность, и ручей Безымянный, где выявлено значительное загрязнение опасными веществами.