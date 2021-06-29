«Рыбные дни» обеспечены: приморские предприятия добыли более 400 тысяч тонн морских биоресурсов

Улов с начала 2021 года вырос на 160 тонн по сравнению с прошлым годом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приморские рыбодобывающие предприятия выловили более 14 тысяч тонн трески. Это составляет более половины выделенных квот. Улов вырос на 160 тонн по сравнению с прошлым годом. Всего, начиная с января, рыбаки добыли более 400 тысяч тонн морских биоресурсов.

Продолжается вылов скумбрии и иваси. Промысел этих ценных пород начался со второй декады мая.

- На данный момент приморские рыбаки добыли 2 128 тонн сардины иваси и 976 тонн скумбрии,- рассказал руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко.

Кстати, для здорового питания нужно съедать в год не менее 22 килограммов рыбных продуктов. Каждый житель Приморья за 12 месяцев среднем потребляет более 30 килограммов рыбы и морских деликатесов. Этот показатель существенно выше, чем в других регионах страны. Здоровое питание обеспечивается в соответствии с госпрограммой «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2020-2027 годы.

Напомним, консервы из сардины иваси и скумбрии входят в социальную программу «Приморская рыба», разработанную по инициативе губернатора края Олега Кожемяко. Жители края могут приобрести консервы из рыбы с высоким содержанием полезных жирных кислот Омега-3 по доступным ценам.

А в это время

Почти 550 килограммов горбуши выловили в Тернейском муниципальном округе. Несмотря на неурожайный год по лососевым, приморские рыбаки планируют освоить выделенные квоты. В торговые сети и на перерабатывающие предприятия уже поступили почти 550 килограммов горбуши и 122 килограмма симы.