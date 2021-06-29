По просьбам горожан во Владивостоке автобус №5 будет ездить по-новому

Дополнительную остановку введут в автобусе №5. Фото: vlc.ru

С начала июля у популярного во Владивостоке автобуса №5 изменится схема движения. По просьбам местных жителей в маршрут добавили еще одну остановку – в районе Назимовской батареи. Всего же в этом году планируется запустить шесть новых автобусных маршрутов, а еще в четырех ожидаются изменения.

Дополнительную остановку в районе Назимовской батареи введут с 1 июля. Такое решение администрация Владивостока приняла после многочисленных просьб от населения. Это существенно поможет уменьшит затраченное на дорогу время и сделает более доступным популярный туристический объект.

– На полуострове Назимова в воинских частях служат офицеры и мичманы, трудится гражданский персонал, и многие пользуются общественным транспортом. Раньше им приходилось преодолевать большие расстояния пешком от предыдущей остановки. Теперь же будет гораздо удобнее добираться до работы. К тому же, Назимовскую батарею посещают жители и гости нашего города, которые также смогут приезжать сюда на общественном транспорте, – прокомментировал начальник городского управления транспорта Александр Иванов.

С реестром всех маршрутов во Владивостоке можно ознакомиться, перейдя по ссылке на официальный сайт мэрии города, в раздел «Транспорт». Кстати, свое мнение о работе общественного транспорта или новых маршрутах можно высказать по телефону 2614-334 или в его аккаунт в Instagram gortrans_vl.

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