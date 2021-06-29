Амбулаторные инфекционные центры Приморья меняют свое время работы

Изменения режима работы АИЦ связано с тревожной ситуацией по распространению COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Амбулаторные инфекционные центры (АИЦ) с отдельным входом открыли в Приморье прошлой осенью в соответствии с госпрограммой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. В них прием пациентов сейчас ведется ежедневно с 8.00 до 22.00. Именно туда рекомендует обращаться региональный минздрав, если появились признаки ОРВИ или COVID-19. Однако при высокой температуре, 38 и выше, медики рекомендуют оставаться дома и вызвать врача. Приморцы с жалобами на другие заболевания могут обращаться в поликлиники в обычном порядке.

Амбулаторные инфекционные центры работают в больницах Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Арсеньева, Лесозаводска, Партизанска и Спасска-Дальнего. Изменения режима работы АИЦ связано с тревожной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции. Регион снова вышел на показатели октября прошлого года, когда количество пациентов с подтвержденным диагнозом превысило 150 человек за сутки.

- Наибольшее число заболевших – это люди от 30 до 49 лет. Таких в Приморье 39,8%, далее возрастная группа 18-29 лет – процент составляет 21,5. Из числа заболевших удельный вес работающего населения составляет 72,6%, – сообщила глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Для лечения «ковидных» больных и пациентов с пневмонией в 20 медицинских учреждениях края оборудовано 1 870 специальных мест.

Конкретно!

Адреса АИЦ и инфекционных кабинетов:

– Владивостокская поликлиника №6, улица Черемуховая, 32;

– Владивостокская поликлиника №9, улица Адмирала Горшкова, 3;

– Владивостокская поликлиника №1, Почтовый переулок, 9;

– Владивостокская поликлиника №3, улица Светланская, 131;

– Артемовская городская больница №1, улица Партизанская, 18;

– Артемовская городская больница №2, улица Кирова, 31;

– Уссурийская центральная городская больница, улица Промышленная, 1;

– Находкинская городская больница, улица Дзержинского, 5;

– Арсеньевская городская больница, улица Островского, 40;

– Лесозаводская центральная городская больница, улица Пушкинская, 38;

– Партизанская городская больница №1, с. Углекаменск, улица Калинина,2;

– Спасская городская больница, улица Ленинская, 29.

А в это время

Сегодня, 29 июня состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко. Специалисты отметили, что чаще всего вирус атакует работников сфер торговли, образования, госаппарата, офисных работников, сотрудников промышленных предприятий. По мнению экспертов, помочь переломить ситуацию и получить коллективный иммунитет может только массовая вакцинация. От коронавируса привились 213616 жителей края. Для этого работают 110 стационарных и 62 мобильных пункта вакцинации, которые в штатном режиме готовы принимать приморцев на прививку. Дефицита вакцины не наблюдается.