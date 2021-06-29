Катер с людьми унесло в море в Приморье

Экипажу понадобилась помощь спасателей. Фото: 25.mchs.ru

В Приморье спасателям пришлось прийти на помощь экипажу катера, терпящему бедствие. Плавсредство с двумя людьми на борту стало уносить в открытое море. Запустить самостоятельно двигатель у мужчин не удалось.

История развернулась в районе мыса Черных скал, южнее поселка Рудная Пристань.

– Для спасения терпящих бедствие, незамедлительно выдвинулась дежурная смена ПСП (Рудная Пристань) с моторной лодкой «Стрингер-550», снабженной надувными бортами. Спасатели нашли в море катер с людьми, взяли на буксир, доставили к берегу, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

К счастью, медицинская помощь спасенным парням 1988 и 2001 не понадобилась. Специалисты напоминают, что перед выходом в акваторию необходимо внимательно проверять состояние плавсредств, а также обязательно брать с собой питьевую воду, связь и спасательные средства.

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