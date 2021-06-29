Число молодежи, зависимой от наркотиков, снизилось на территории Приморского края

Число детей и подростков, впервые уличенных в употреблении запрещенных препаратов, снизилось на 20 процентов Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На заседании антинаркотической комиссии Приморского края под председательством губернатора Олега Кожемяко подвели итоги работы за прошлый год. Результаты обнадеживают: по данным специалистов, число детей и подростков, впервые уличенных в употреблении запрещенных препаратов, снизилось на 20 процентов. В ходе совещания выступили руководители министерств образования и здравоохранения, департаментов информационной политики и по делам молодежи, краевого управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России, которые обменялись информацией о мерах по профилактике и выявлению наркомании среди молодежи.

- В крае реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение потребления наркотиков. Среди них – семинары, тренинги, форумы, тестирование, - доложил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю Сергей Турбин. - Только в этом году сотрудниками полиции проведено более 800 профмероприятий с общим охватом более 14 тысяч человек.

В ходе профилактических медицинских осмотров 10 тысяч учащихся выявлено только семь начинающих наркоманов. Работа проводится в соответствии с региональной госпрограммой «Безопасный край» на 2020-2027 годы. Олег Кожемяко обратил внимание глав муниципалитетов на важность пристального внимания к проблемам на территориях края:

- Необходимо работать в тесном контакте с краевыми ведомствами, правоохранительными органами в этом направлении.

Только цифры

- На 33% меньше стало случаев отравления несовершеннолетних наркотическими веществами,

- С 4,6% до 4,3% снизилась вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков,

- С 31,8% до 28,4% уменьшилось число молодежи, осужденной за преступления, связанные с наркотиками.