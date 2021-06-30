«Теперь в море ни ногой»: увиденное в акватории Владивостока напугало людей

Теперь многие задумаются, прежде, чем искупаться. Фото: Милана СОКОЛ

Весьма необычная встреча случилась в акватории приморской столицы. Во время прогулки на сапах отдыхающие заметили змею. То, что змеи довольно хорошо плавают в пресной воде – известно давно, но, чтобы так мастерски сплавлялись по морю – многих повергло в шок. Особенно, если учитывать, что большинство людей боятся пресмыкающихся даже на суше.

Как удалось выяснить «КП-Владивосток», история развернулась на острове Русский, недалеко от пирса океанариума.

– Даже и не представлял, что змея так грациозно и быстро может перемещаться по воде. Наблюдать одно удовольствие, но, когда змея начинает двигаться в твою сторону, немного напрягаешься. У нас одна девушка из группы, когда на нее змея поплыла, приличную скорость гребли развила. Кстати, амурский полоз неядовит, как и большинство ужеобразных, у которых зубы лишены ядопроводящих бороздок или каналов, но испуганный или разъяренный он способен укусить, – поделился своими впечатлениями после встречи с водоплавающей змеей инструктор по сапам.

Видео многих серьезно напугало.

«Все, теперь и в море ни ногой», «Ну и как купаться после этого?», «Спасибо за новую фобию», «Боже, всегда боялась именно этого, спасибо, что подтвердили опасения», «Инфаркт обеспечен», «Полоз сейчас своим рассказывает, как он двуногих встретил», – высказываются жители края.

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