«Воду дали, можно и титан выгулять»: странный поступок мужчины обсуждают приморцы

Человек с титаном привлек внимание очевидцев. Фото: принтскрин видео.

В сети появилась весьма неординарная прогулка мужчины, который тащит за собой по тротуару титан. Судя по всему, приморец таким способом решил доставить старый бытовой прибор в пункт приема металлолома. Однако откуда он его транспортирует и, как далеко еще предстоит пройти – осталось за кадром.

Очевидцы не удержались от едких комментариев.

«Какая парода?», «На прошлой неделе его же, только гуляющего с микроволновкой видела», «Когда нет собаки, но очень хочется», – иронизируют жители края.

Нашлись и те, кто решил заступиться за мужчину.

«А почему бы и не выгуливать….Металл уже по 22 рубля принимают.....Нержавейка 70.....Медь 550», «Сегодня ты на машине, а завтра также тащить будешь, не от легкой жизни мужик тянет», – высказываются пользователи.

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