Приморские энергетики готовят энергообъекты региона к зиме

Специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) продолжают подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. Энергетики чистят просеки, меняют опоры линий электропередачи, выполняют ремонт силовых трансформаторов и другого электротехнического оборудования.

На сегодняшний день энергетики выполнили ремонт 409,6 километров воздушных линий электропередачи, почистили более 600 га просеки. Сейчас работы по чистке просек ведутся на линиях 110 кВ Штыково - Анисимовка - Фридман – Вокзальная, Находка-Волчанец-С-55, воздушных линиях электропередачи 35 кВ Раздольное 1 – Силикатная и Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское, а также линиях 10 кВ от подстанции Силикатная и подстанции Промысловка. Всего в этом году энергетикам предстоит расчистить 2159,3 га просеки. Это на 20% больше объема прошлого года.

Кроме этого, энергетики Приморских электрических сетей завершили капитальный ремонт трансформатора 35 кВ на подстанции «Мельгуновка» в Ханкайском районе. Специалисты также выполнили работы по замене опор в Хасанском, Надеждинском, Красноармейском и Спасском районах, отремонтировали 81 трансформаторную подстанцию.

Всего в рамках ремонтной программы запланировано отремонтировать 118 трансформаторов, заменить более 1600 опор и более 4200 изоляторов, произвести ремонт почти 800 выключателей и 83 фундаментов опор. На ремонтную программу этого года направлено 475 млн рублей.

Напомним, что в этом году выполнение мероприятий ремонтной программы скорректированы с учетом последствий прошедших тайфунов «Майсак» и «Хайшен», а также ледяного дождя. Ряд мероприятий ремонтной программы будет выполнен в рамках реализации программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса (МиРЭК). Ее цель — повысить надежность энергоснабжения потребителей, обновить объекты инфраструктуры и защитить их от воздействия неблагоприятных погодных условий.

Ремонтная программа направлена на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей. По технологическим причинам проведение ремонтов электросетевого оборудования невозможно без введения ограничений электроснабжения. Энергетики Приморских электрических сетей просят жителей края учитывать информацию о плановых отключениях и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

По всем вопросам, касающимся подачи электроэнергии, в АО «ДРСК» действует телефон единого контакт-центра: 8-800-1000-397.