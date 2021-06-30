Красное Знамя в крепком асфальте

В работе используется плотный асфальтобетон типа Б1, который обеспечивает лучшее качество дорожного покрытия. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

В ночь на 30 июня на проспекте Красного Знамени во Владивостоке началась укладка асфальта. Сначала дорогу заасфальтируют по направлению в центр, а потом и в обратную сторону. Даже перекрывать движение не придется. Полностью закончат работы уже к концу недели.

Вообще то, что происходило на проспекте Красного Знамени последние три недели, впечатляет. Вместо ямочного ремонта дорожники пригнали тяжелую технику, дорогу буквально разобрали и собрали заново, только вместо мягкого грунта отсыпали ее скальником и установили водопропускные траншеи.

Работали ударными темпами, и с 10 июня переделали более 6 тысяч квадратных метров дороги. Зато теперь проблема ежегодного вспучивания, а она из-за особенностей рельефа и местного грунта тут была актуальной много лет, теперь должна уйти в прошлое.

- Пучинные участки на дорогах возникают из-за переувлажнения грунта и снижения его прочности, - пояснил руководитель отдела ремонта дорог муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Константин Павлюкевич. - Поэтому мы проводим замену грунта и делаем водопропускные траншеи, чтобы лишняя вода уходила. Технология сложная и требует времени. После уборки старого грунта мы делаем специальное «дорожное корыто», которое отсыпаем крупной и мелкой скалой. Потом уплотняем полотно, отсыпаем щебнем, вновь уплотняем и после этого проводим расклиновку щебеночно-песчаной смесью. Суть расклиновки в том, чтобы утрамбовать нескольких слоев различных фракций щебня для максимального уплотнения, чтобы в щебне не было пустот.

Бригады и техника муниципального предприятия работают посменно, а потому быстро. Еще в понедельник бригада занималась укладкой нижнего слоя асфальтобетона смесью М1 – это крупнозернистая пористая смесь. Ее производят перемешиванием при высоких температурах гранитного щебня фракцией до 40 мм с минеральными порошками, песком и вяжущим битумом.

Во вторник днем специалисты занимались подготовкой к укладке асфальтобетона, а ночью начались финальные работы. До конца недели планируется уложить верхний слой асфальта в двух направлениях движения поочередно.

КСТАТИ

В эти дни укладка дорожного покрытия проходит и на улице Днепровской. Как и на Красного Знамени, здесь для верхнего слоя используется плотный асфальтобетон типа Б1, в котором содержится 40-50 % щебня. На Днепровской за неделю привели в порядок более 14 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Всего с начала года бригады «Содержания городских территорий» вели аварийно-восстановительный ремонт на 21 участке дорог Владивостока – это улицы Гоголя, Первая, Колесника, Ильичева, Вострецова, Южно-Уральская, Печорская, объездная трасса Седанка – Патрокл и проспект 100-летия Владивостока.