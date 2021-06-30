В поселке Пограничный благоустроят центральную площадь и дворовые территории

Окончательно благоустроят площадь в следующем году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральная площадь поселка Пограничный скоро станет не только достойным местом для проведения больших мероприятий, но и удобной общественной территорией. В соответствии с государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы здесь ведутся работы по благоустройству.

Уже завершена модернизация освещения: установлено 30 энергосберегающих светильников, праздничная иллюминация, электрооборудование. Это первый этап благоустройства общественного пространства. В следующем году реконструкция площади продолжится. Дизайн-проект центра поселка выбрали сами жители Пограничного в ходе онлайн-голосования, которое проходило весной.

- Кроме Пограничного дизайн-проекты выбрали в Артеме, Фокино, Кавалерово, Чугуевке и Партизанске, - рассказала заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко. - Людям предлагались несколько вариантов проектов, из которых они выбирали самые оптимальные. Именно они и будут реализованы благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

В администрации муниципалитета сообщили о ходе работ по благоустройству дворовых территорий:

- Сейчас идет ремонт по улице Советской возле домов 64, 66а и 68. Завершена отсыпка и планировка территории, установлены водоотводящие лотки, бордюры, - информировали специалисты. Все работы планируется завершить к сентябрю текущего года.

Важно

Напомним, что основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» – преобразить российские города, поселки. Один из показателей эффективности реализации проекта – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства. Качество выполняемых работ контролируют общественные наблюдатели на всех территориях Приморского края.