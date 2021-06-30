Современный детский сад в образцово-показательном микрорайоне откроют в Приморье в сентябре

На террритории детского сада уже завершают работы по благоустройству, свои двери учреждение распахнет в сентябре. Фото: Андрей АБРАМОВ

В микрорайоне Радужный Уссурийского городского округа в сентябре откроют детский сад на 220 мест. Губернатор Приморья Олег Кожемяко осмотрел объект и пообщался с подрядчиком.

Сейчас на территории уже завершают работы по благоустройству, осталось немного – помыть помещения и убрать мусор. Здание может вмещать до 220 детей и состоит из трех этажей, на каждом из них располагаются четыре групповых ячейки, в каждой из которых есть спальни, раздевалки, санузлы, комнаты для занятий и игр. Помимо этого в садике разместились музыкальный зал, кабинеты для логопеда и психолога, сенсорная комната, физкультурный зал, медицинский кабинет и пищеблок. В садике будут работать три подъемника: пассажирский и грузовой лифты, а также лифт для особенных детей, который для свободного доступа малоподвижных людей в здание находится снаружи здания.

Готовы и места для прогулок, на 12 площадках есть скамейки, песочницы, игровые элементы и теневые навесы. Часть площадок покрыта рулонным газоном, часть – резиновым. Постройка современного детского сада проходит в рамках государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

Губернатор региона уверен в значимости детского сада для нового микрорайона.

- Микрорайон востребован, он заселяется, и это пока один детский садик здесь, затем нужен будет еще один, который скоро начнет строиться, сейчас корректируется проектно-сметная документация по нему. Наличие таких объектов позволит иметь полностью всю необходимую инфраструктуру в Радужном, который станет еще более привлекательным для жителей, – объяснил Олег Кожемяко.