С начала года около 90 тысяч приморских семей получили социальную поддержку

С начала года на поддержку приморских семей направлено более 2,6 миллиардов рублей Фото: Кристина ОЛЕЙНИК

В первом полугодии текущего года более 2,6 миллиарда рублей получили приморские семьи в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Ту или иную меру социальной поддержки оказали почти 28 тысячам родителей. Об этом рассказала заместитель регионального министра труда и социальной политики Наталья Лунь на заседании экспертной группы:

- И это только в рамках регионального проекта. А всего в Приморье действуют 27 мер социальной поддержки семей с детьми. В целом, какую-либо меру получают около 90 тысяч семей. Здесь и ежемесячные выплаты семьям с низким достатком, и многочисленные компенсации расходов на проезд, жилищно-коммунальные услуги, и прочие,- отметила замминистра.

По линии приморского министерства молодым родителям предоставляются ежемесячная и единовременная выплаты на первого ребенка, краевая доплата молодым мамам первенца, ежемесячная выплата на третьего (последующего) ребенка, региональный материнский капитал на второго и третьего (последующего) ребенка, выплаты на жилье семьям с тройнями и многодетным. Финансовая помощь оказывается в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Региональный проект предусматривает также содействие семьям, нуждающимся в медицинской помощи по экстракорпоральному оплодотворению. На эту процедуру министерство здравоохранения Приморья направило 39 миллионов рублей. А минобразование края потратило более двух миллионов рублей на поддержку студенческих семей.

На заметку

Информацию обо всех мерах социальной поддержки, действующих в Приморье, можно найти в Социальном справочнике. А специальный сервис – «Интерактивный консультант» – в режиме онлайн поможет узнать о том, какие выплаты положены в каждом отдельном случае.