Остался последний шанс посетить фотовыставку «Арт-пространство Владивостока. События. Люди»

Выставка открылась 22 июня. Фото: Екатерина Грещук

Конкурс творческой фотографии «Арт-пространство Владивостока» проходил с 15 февраля по 13 июня 2021 года. Основными его задачами были вовлечение в активный творческий и познавательный процесс молодых людей, увлекающихся фотографией, поиск новых талантов в области как классической, так и авангардной фотографии, а также поиск новых креативных пространств в городской среде.

Конкурс был задуман в очень узких рамках – и по возрасту (с 14 до 30 лет), и по тематике – оказался достаточно необычен и сложен. Фотографии должны были быть выполнены на одной из нескольких культурных площадок Владивостока. Места локации участники выбирали сами: Приморская государственная картинная галерея, галерея современного искусства «Артэтаж», галерея современного искусства «Арка», Центр современного искусства «Заря». За четыре месяца на конкурс поступили тридцать четыре творческих фотографии от двенадцати авторов (Владивосток, Уссурийск). Из Уссурийска приняли участие воспитанники фотоотделения Детской школы искусств. В числе участников также были школьники, студенты и фотографы-любители. В экспозицию жюри отобрало тринадцать лучших фотографий.

В экспозицию вошли лучшие работы молодых авторов. Участники конкурса запечатлели все заявленные экспозиционные площадки дальневосточной столицы. Молодые авторы отказались от формата репортажного снимка в пользу художественного фото, в том числе с использованием современных выразительных средств. Фотографии были выполнены в классическом стиле. Каждая работа была названа, и несла определенный посыл публике. Об этом рассказали сами конкурсанты.

По итогам голосования первое место было назначено единогласно – Ольга Соловьева (15 лет) за две работы: «Метафора» и «В арт-пространстве», также определены победители, занявшие второе – Любовь Литвинова (24 года) за работу «Опека», и третье место (третье место разделили два участника) – Полина Савва (22 года) и Данил Шемаров (19 лет).

Выставка в аванзале картинной галереи продлится до 30 июня, так что у вас есть последний шанс ее посетить. Кстати, за время работы экспозиции определится еще один победитель – участник выставки, которому будет вручен приз зрительских симпатий. Его выберут посетители, которые смогут проголосовать за понравившиеся работы с помощью стикеров. Каждый из желающих может посетить выставку и наклеить стикер на понравившуюся работу, тем самым посодействовав в победе молодому творцу.

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