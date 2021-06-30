С улиц Владивостока собрали и передали на переработку больше 35 000 шин

Владивосток продолжают расчищать от стихийных свалок шин. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Всего за полгода специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока собрали с улиц города больше 35 000 старых автопокрышек. В прошлом году такой объем использованных шин был вывезен за 12 месяцев. Мэрия уже объявила об открытии электронного аукциона по поиску подрядчиков, которые помогут очистить город от стихийных свалок колес.

– Сейчас мы проводим дополнительный открытый электронный аукцион на вывоз и переработку шин. Планируем, что до конца года благодаря этому сможем собрать и вывезти с улиц города еще 50 000 покрышек, рассказал Николай Зайцев, заместитель главы Владивостока – руководитель управления дорог и благоустройства.

По наблюдениям специалистов, особо остро проблема с выброшенными колесами встает весной и осенью, когда автомобилисты начинают массово менять резину. Зачастую, местные жители даже не задумываются о вреде, который наносят природе. Свалки из шин вырастают не только за гаражами, но и на косогорах, обочинах и в лесу. Сотрудники дорожной службы «Содержание городских территорий» вынуждены практически каждый день вывозить с улиц города опасные отходы.

К уборке территорий помимо администрации привлекаются и управляющие компании. Все шины вывозят и передают на площадку для временного хранения, после чего их отправляют на дальнейшую переработку, которой занимается компания «ЭкоСтар Технолоджи». Напомним, из непригодных покрышек делают безопасное покрытие для детских площадок или беговых дорожек. В ход идут как легковые, так и грузовые шины.

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