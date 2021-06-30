Молодежь научат вести сельское хозяйство в Приморском крае

В Приморье пока не хватает собственного товарного картофеля, а значит это направление будут развивать. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во время посещения семеноводческого хозяйства ООО «Пуциловское» губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о том, что в регионе запускают новые образовательные программы в сфере сельского хозяйства. Они научат будущих специалистов применять передовые агротехнологии и эффективно эксплуатировать современную технику.

Для развития сельского хозяйства в регионе очень важны новые, хорошо обученные кадры. Глава Приморья отметил, что в крае разрабатываются и уже частично действуют производственно-образовательные программы, направленные на то, чтобы обучить молодежь работе на современной технике с применением передовых технологий.

- Для молодежи очень важно работать на современной технике. У нас будут сформированы специализированные сельскохозяйственные колледжи с хорошей материальной базой. Основы и задатки у нас к этому есть, мы просто эту работу усилим. Кроме того, с этого года после окончания уборочной кампании мы начнем дополнительно готовить фермеров – специалистов по работе с подбором элитных семян районированных сортов, чтобы они могли вырастить семена первой-второй репродукции и получать такой же хороший урожай, – обозначил Олег Кожемяко.

Также губернатор отметил, что работа в ООО «Пуциловское» ведется на самом высоком уровне с применением передового опыта.

- Здесь выращивают сорта, которые наши фермеры могут приобрести для дальнейшего производства. Урожайность картофеля очень хорошая. Важно, чтобы те денежные средства, которые затрачивает фермер на покупку семян, обернулись прибылью для предприятия. Особенно с учетом нашего климата. Такие предприятия мы будем поддерживать, они – основа развития сельского хозяйства, основа всего овощеводства. Нам пока не хватает в крае собственного товарного картофеля, необходимо им засеивать еще как минимум две тысячи гектаров, поэтому мы будем развивать эти направления, – рассказал глава региона.

Напомним, что предприятие «Пуциловское» выращивает семенной картофель, производит свеклу, тыкву, лук и томаты, а также занимается семеноводством таких культур как ячмень, пшеница и соя.