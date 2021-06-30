«Это к деньгам»: на Золотом мосту во Владивостоке потеряли биотуалет

Кабинка выпала прямо на проезжую часть. Фото: принтскрин видео.

На Золотом мосту во Владивостоке в последний день июня произошла довольно необычная и даже комичная ситуация. Из кузова микрогрузовика на дорогу выпал груз – кабинка биотуалета, которая, судя по всему, не была закреплена.

ЧП произошло при движении по Золотому мосту в сторону мыса Чуркин. Из-за заминки на дороге в считанные минуты образовалась пробка. Один из автомобилистов поделился кадрами с места действий.

Конфуз не обошелся без внимания общественности.

«Это к деньгам, кто ехал в это время по мосту обязательно откроется канал денежного потока», «Главное, чтобы не полный был и не разлился», «Это так по-владивостокски», «Тупо халатность и спешка, нормально закрепить груз и не будет проблем в пути...», – комментируют жители края.

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