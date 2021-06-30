«Вакцинация спасает от летального исхода»: главный инфекционист Приморского края рассказала, как не заболеть после прививки

Прививка помогает перенести коронавирус в легкой форме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Темпы вакцинации в Приморском крае растут, около пяти тысяч человек каждый день обращаются в прививочные пункты. К сожалению, этого недостаточно для получения коллективного иммунитета к сентябрю, а ведь осенью традиционно начнется циркуляция и других сезонных болезней. Напомним, что только сегодня в регионе выявлено 160 заболевших коронавирусной инфекцией, всего же с начала пандемии переболели 46 882 приморца.

Медики напоминают, что вакцинация является защитой от тяжелых форм заболеваний.

- Вакцинация – это защита от тяжелого поражения легких, которая приводит к выраженной дыхательной недостаточности. Привитые пациенты не попадают в палаты интенсивной терапии, а переносят заболевание в легкой степени. А главное – вакцинация спасает от летального исхода, – лучший показатель эффективности прививки. Это касается любой инфекции и правил вакцинопрофилактики, – рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Приморья Анна Симакова.

Важно помнить, что иммунная защита наступает только через 21 день после второй прививки, а значит, все это время вакцинированным необходимо соблюдать защитные меры.

- Мы настоятельно рекомендуем гражданам, прошедшим вакцинацию, до завершения формирования иммунитета строго соблюдать все защитные меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать мест массового скопления людей. Это крайне важно для эффективной выработки иммунной защиты и формирования коллективного иммунитета, – объяснил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В Министерстве здравоохранения Приморского края объяснили и причины заболеваний тех, кто уже сделал прививку.

- Таких заболевших – не более 0,3% от общего количества заразившихся, но они есть. Мы опрашивали пациентов, они говорят, что перестали носить маску после первой прививки, думая, что уже защищены полностью. Повторю, устойчивый иммунитет появляется не ранее чем через 21 день после введения второго компонента. В период с начала вакцинации человеку особенно важно заботиться о своем здоровье и не подвергать себя опасности заражения, – подчеркнула Анна Симакова. Также, эксперт подчеркнула, что соблюдение масочного режима обязательно до тех пор, пока в Приморье не сформируется коллективный иммунитет.

Напомним, что прививка абсолютно бесплатна, она проводится в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. С перечнем мобильных прививочных пунктов и пунктов вакцинации в медицинских организациях можно ознакомиться на официальном сайте Министерства здравоохранения Приморского края. Пенсионеры и маломобильные граждане могут оставить заявку в поликлинике, чтобы их привили дома.