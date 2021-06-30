Стали известны результаты ЕГЭ по физике в Приморье

В профильном ведомстве отметили, что школьники достойно сдали экзамен в этом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве образования Приморского края озвучили итоги единого государственного экзамена по физике. Сдавать его в этом году решили 2062 человека.

В 2020 году только два школьника получили 100 баллов за экзамен, в этом уже пять. На 80 баллов и выше в этом году сдали 99 участников. Также, были озвучены результаты ЕГЭ по другим предметам. По словам министра образования Приморского края Натальи Бондаренко, 100 баллов за экзамен по русскому языку получили 14 человек и 4 человека по профильной математике. Также, в министерстве отметили, что на достойном уровне школьники сдали литературу, географию и химию. Так, 12 участников получили 100 баллов за ЕГЭ по литературе, а из 214 человек, сдававших ЕГЭ по географии, высокобалльниками стали 10.

Напомним, что в этом году более 11 тысяч выпускников сдают ЕГЭ. Экзамены проходят с соблюдением всех правил Роспотребнадзора: школьников рассаживают в шахматном порядке по 10 человек в кабинете, следят за соблюдением масочного режима, в помещениях проводят дезинфекцию, используют антисептики и рециркуляторы воздуха. Также, на входе измеряют температуру. Комфортные условия для сдачи экзамена создаются в рамках государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.