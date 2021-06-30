РРПК внедряет новые программы обучения плавсостава

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) запустила серию обучающих семинаров по правилам эксплуатации современных судовых сепараторов совместно с компанией-поставщиком «Альфа Лаваль» - мировым лидером в разработке и производстве теплообменного, сепарационного и потокопроводящего оборудования в том числе и для судов рыбопромыслового флота. Лекции и практическая часть занятий проходят на базе МГУ им. Невельского.

Специалисты российского подразделения компании Альфа Лаваль обучают судовых механиков и электромехаников Русской Рыбопромышленной Компании правилам эксплуатации новейших сепараторов, использующихся в составе топливной системы судна и производственном оборудовании обработки рыбной продукции.

Пилотный семинар из запланированного цикла стартовал на базе МГУ им. Невельского в июне этого года. Судовые механики РРПК адаптируются к процедурам эксплуатации нового оборудования машинного отделения, вспомогательных устройств и механизмов обеспечения. В том числе, изучают устройство современных сепараторов, которые применяются на новых судах. Основное преимущество обучения в том, что специалисты учатся непосредственно у производителей современного оборудования.

«Мы стремимся организовать аналогичные курсы в партнерстве со всеми ключевыми компаниями-разработчиками, поставляющими оборудование для наших судов, и особенно признательны тем из них, кто поддерживает возможность их проведения непосредственно во Владивостоке, - отметил руководитель Учебно-тренировочного центра РРПК Сергей Вихарев. – Главная задача - подготовить действующих специалистов флота к тому, чтобы они могли быстро, эффективно и безаварийно начать эксплуатировать новое современное оборудование».

«Мы поддерживаем данное начинание и надеемся, что проведение обучения в дальнейшем будет проходить на регулярной основе, - отмечает руководитель отдела «Сервис» компании «Альфа Лаваль Поток» Денис Урываев. - Мы видим, что Русская Рыбопромышленная Компания уделяет достаточно много внимания подготовке экипажей, и такая комбинированная работа и в отношении нового судового оборудования может оказаться очень полезной».

В планах РРПК обеспечить проведение на регулярной основе таких семинаров для плавсостава строящегося высокотехнологичного флота компании.